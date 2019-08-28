مع اقتراب العودة للمدارس يأخذ المريول المدرسي الموحد أشكالاً عدة لا تتعارض مع قيود المدرسة، بالتركيز على بعض التفاصيل الصغيرة التي تمنح هذا الزي رونقاً خاصاً مريحاً، بحسب خبيرة الموضة المصممة السعودية بشاير العويش، التي نصحت عبر «عكاظ» بالتركيز على 5 أمور عند تفصيل أو تصميم الزي المدرسي، ترتبط بالجودة والمقاس وبعض التفاصيل على مستوى التفصيل التي تعطي المريول جاذبية وأريحية لا تخالف النظام ولا تتعارض مع المدرسة.
1- جودة القماش (القطن يعد الأقل تجعداً)
2- دقة المقاسات المريحة (فوق كعب القدم، فضفاضاً)
3- الأحزمة الأنيقة (قصيرة لتسهيل الحركة)
4- التطريز و«الأزارير» (أن تكون خفيفة وضمن المسموح)
5- تنفيذ قصات الزي الرسمي («الكلوش» موضة هذا العام)
كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح لاختيار مريول جذاب ونظامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.