5 نصائح لاختيار مريول جذاب ونظامي

مع اقتراب العودة للمدارس يأخذ المريول المدرسي الموحد أشكالاً عدة لا تتعارض مع قيود المدرسة، بالتركيز على بعض التفاصيل الصغيرة التي تمنح هذا الزي رونقاً خاصاً مريحاً، بحسب خبيرة الموضة المصممة السعودية بشاير العويش، التي نصحت عبر «عكاظ» بالتركيز على 5 أمور عند تفصيل أو تصميم الزي المدرسي، ترتبط بالجودة والمقاس وبعض التفاصيل على مستوى التفصيل التي تعطي المريول جاذبية وأريحية لا تخالف النظام ولا تتعارض مع المدرسة.

1- جودة القماش (القطن يعد الأقل تجعداً) 2- دقة المقاسات المريحة (فوق كعب القدم، فضفاضاً) Advertisements 3- الأحزمة الأنيقة (قصيرة لتسهيل الحركة) 4- التطريز و«الأزارير» (أن تكون خفيفة وضمن المسموح) 5- تنفيذ قصات الزي الرسمي («الكلوش» موضة هذا العام)