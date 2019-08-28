السفارة البريطانية تطلق 3 جوائز للسعوديين خريجي جامعاتها المميزين

أعلنت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني، عن جوائز السنة السادسة للسعوديين خريجي الدراسة من المملكة المتحدة؛ حيث يمكن لخريجي الجامعات البريطانية السعوديين التقدم بأنفسهم أو ترشيحهم من قبل شخص آخر لهذه الجوائز اعتبارًا من 28 أغسطس 2019، عبر الرابط الآتي: https://study-uk.britishcouncil.org/alumni-awards ، وسيتم تقديم الجوائز في ٣ فئات؛ جائزة الإنجاز المهني، وريادة الأعمال، والتأثير الاجتماعي، وسيغلق باب الترشيحات يوم 13 أكتوبر، وغلق باب طلبات الخريجين في 28 أكتوبر 2019.

وبهذه المناسبة قال الدكتور آندرو موريسون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، خلال حفل إطلاق الجوائز أثناء زيارته إلى مدينة الرياض: إنه “يقود التعليم النجاح والتطوير عبر الأمم. وبصفتنا شركاء استراتيجيين في رؤية 2030، فإننا فخورون بالمشاركة في تطوير رأس المال البشري في السعودية عبر خريجينا؛ فهؤلاء الشباب السعوديون الواعدون درسوا في جامعات المملكة المتحدة وعادوا إلى وطنهم وأصبحوا قادة للنجاح الاقتصادي والتأثير الاجتماعي؛ وذلك عبر عملهم في مهنهم المختلفة لتحقيق الرؤية التي تم وضعها من قبل قيادتهم. واليوم فإنه يسرني إطلاق جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة التي تحتفي بإنجازاتهم المتميزة الرائعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد”. ومن جانبه قال السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس: إنه على مدار السنوات السابقة التقيت بالعديد من الفائزين والمرشحين النهائيين، وكان جميعهم قادة في مجالاتهم ممن استخدموا خبراتهم لتقديم مساهمات إيجابية في مجتمعاتهم، صناعتهم، وبلدهم، وأحثّ المزيد من السعوديين ممن درسوا في المملكة المتحدة على التقدم لهذه الجوائز للتمكن من مشاركة المزيد من هذه القصص الرائعة؛ ليس فقط للاحتفال بنجاحهم، لكن أيضًا لإلهام الآخرين”.

وعلقت آماندا انجرام، نائبة مدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، قائلة: “تحتفي جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة وتعرض تأثير وقيمة التعليم العالي البريطاني؛ إذ ترفع المكانة الدولية لخريجي المؤسسات التعليمية البريطانية في السعودية، وتوفر منصة تواصل للخريجين الموهوبين لتطويرهم المستقبلي؛ إذ إنه سيتم ترشيح كافة المتقدمين المؤهلين لجوائز الخريجين الوطنية والعالمية”. وتم فتح باب التقديم لجوائز الخريجين السعوديين ممن درسوا في المملكة المتحدة في أي جهة مقدمة للدرجات الجامعية البريطانية معتمدة رسميًّا، لمدة لا تقل عن مدة دراسية أو فصل دراسي، أو ممن تم منحهم مؤهلًا معادلًا لدرجة علمية بريطانية كاملة، أو أعلى، أو من قبل إحدى الجامعات البريطانية عبر إحدى مؤسساتها المحلية المتواجدة في الخارج خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وسيتم ترشيح كافة المتقدمين لجوائز الخريجين العالمية، وكذلك لجوائز الخريجين على المستوى الوطني.

وشهدت جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2018، فوز كلٍّ من: الدكتور وليد السالم، والدكتورة تغريد السراج، وأسامة العوام، المتميزين والموهوبين في مجالاتهم؛ حيث فازوا بجائزة الإنجاز المهني، والتأثير الاجتماعي، وريادة الأعمال، على التوالي. وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين لجوائز المستوى الوطني خلال الفترة من نوفمبر – ديسمبر 2019، والإعلان عن الفائزين في أحد الأحداث المرموقة التي سيستضيفها السفير البريطاني في مارس 2020 بمدينة الرياض، بينما سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين لجوائز الخريجين العالمية في مارس 2020، يعقبها الإعلان عن الفائزين في مارس / أبريل 2020. وللحصول على معلومات كاملة بشأن معايير التأهل للجوائز والدول المشاركة على الرابط التالي:

https://study-uk.britishcouncil.org/alumni-awards