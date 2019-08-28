لتعزيز الخدمات في المناطق الوعرة والأجواء المناخية الصعبة.. تدشين سيارات إسعاف ذات دفع رباعي

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم بمقر الهيئة بالرياض اليوم الأربعاء، أسطول سيارات الإسعاف الجديد المجهزة بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر. ويبلغ عدد الأسطول 27 سيارة إسعاف دفع رباعي مجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة، وترتبط تلك السيارات بأنظمة غرف العمليات ما يسهم في تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.

وأكد القاسم الاستفادة من الأسطول في تعزيز الخدمة الإسعافية في المناطق ذات التضاريس الوعرة وفي الأجواء المناخية الصعبة، وأن تأمين مثل هذه السيارات التي تتميز بالقوة والسرعة سيسهم في وصولها لجميع المواقع. ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتقييم خدماتها الإسعافية ومعالجة القصور حال وجوده، وتحسين جودة خدماتها بتحديث أسطولها وإنشاء المراكز الإسعافية، كما أنها حريصة على نشر الخدمة الإسعافية وتعزيز جودتها بشكل أكثر احترافية .