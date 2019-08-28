تراجع أسعار الذهب متأثرة بصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار وقيام المستثمرين بمبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسب بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، لكن الضبابية التي تكتنف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والنمو العالمي أبقت المعدن النفيس قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1537.21 دولار للأوقية، وكان المعدن قد لامس يوم الإثنين 1554.56 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام. وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع المعدن النفيس 0.3 بالمئة إلى 1546.50 دولار للأوقية.

ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 بالمئة أمام منافسيه الرئيسيين، بينما سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب محدودة. وارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح في الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأمريكي، وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية لتصل إلى 18.23 دولار للأوقية، وكانت قد لامست في وقت سابق 18.34 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2017. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 868.70 دولار للأوقية، بعدما اقترب من أعلى مستوى في نحو شهر، في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1478 دولارًا للأوقية.