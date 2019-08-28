متحدثة «التعليم»: مستعدون للعام الدراسي الجديد بـ25 ألف حافلة ومركبة

أنهت وزارة التعليم كل استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ؛ حيث ضخت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي؛ ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

ومن جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم «تعليم عام»، ابتسام الشهري، توفير خدمة النقل لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في كل مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ 30ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة عبر توفير 4500 حافلة ومركبة.

​وأضافت الشهري أن التعليم ركّزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، مبينة أن تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخرًا مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءًا من العام الدراسي 1441هـ حتى العام الدراسي 1444هـ.