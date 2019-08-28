«صحة حفر الباطن» تُدشن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال

دشنت الشؤون الصحية بحفر الباطن، اليوم الأربعاء، قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال، وذلك بعد التطوير والتحسين الذي يواكب رؤية الصحة 2030، بتطوير بيئة العمل؛ لتقديم الخدمة في بيئة آمنة وذات جودة العالية .

وتم تجهيز القسم بكل التجهيزات الطبية العالية الخاصة بالأطفال والعلاج الطبيعي؛ لتلبية احتياجات المرضى من الأطفال، كما روعي في التحسين خلق بيئة جذابة للأطفال أثناء تلقيهم العلاج الطبيعي، وتطوير أماكن الانتظار التي تحتوي على ألعاب ترفيهية وتوعوية إضافة إلى العروض المرئية .

كما تم افتتاح قسم الصيدلة بعد تطوير بيئة العمل وتحسينها وفق المعايير المطلوبة وافتتاح عيادة الاستشارات الدوائية.

وتسعى «صحة حفر الباطن» بشكل مستمر لتطوير كل المنشآت الصحية وتوفير كل التجهيزات الطبية؛ لتقديم الخدمة المناسبة للمستفيدين .

ويأتي هذا التطوير والتحسين وفق رؤية وأهداف وزارة الصحة انطلاقًا من رؤية المملكة ٢٠٣٠م.