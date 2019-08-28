«الصحة» تضع قائمة بمتطلبات ومحظورات الأطفال خلال اليوم الدراسي

وجهت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإرشادات الصحية للأمهات بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الوزارة، ردًّا على التساؤلات المتعلقة بعودة الأطفال إلى المدارس: «احرصي على أخــذ ابنــك ســاعات كافيــة مــن النــوم للاســتيقاظ مبكــرًا، فقِلَّتها تؤثر في النشاط البدني والتحصيل الدراسي خلال العام»، مؤكدةً أهمية تناول الطفل وجبـة الإفطـار فـي المنـزل؛ للتأكـد مـن تناولهـا، وأن تحتوي على البروتينات، والخضار، والنشويات، والفواكه.

وبشأن البرنامج اليومي للحفاظ على نظافة وصحة الطفل خلال العام الدراسي، أكدت الوزارة أهمية نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يوميًّا، مع تفريش أسنان الطفل مرتين في اليوم على الأقل، والاستحمام دوريًّا وتجفيف الأذنين لحمايتهما، مع تقليم الأظافر بانتظام.

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وعن الحالات التي تستدعي أن يتغيب الطفل عن المدرسة، قالت الوزارة: «في حال إصابة ابنك بالتالي: الأمراض المعدية كالجرب، ارتفاع درجة الحرارة إلى 38°، إسهال واستفراغ، سعال مستمر أو صعوبة في التنفس».

وأوضحت الوزارة العلامات الدالة على معاناة الطفل من مشكلة في النظر، ولخَّصتها في: «تصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة، واحمرار العينين وفركها بشدة، وكذلك الحساسية الشديدة من الإضاءة، مع تقريب الكتاب عند القراءة».

ووجهت الوزارة الأمهات بالحرص على تجنب الطفل مهيجـات الربو، كالمطر والهواء البارد والغبار، لافتةً إلى أنه «عند الاضطرار إلى خروج الطفل، يجب الحرص على: تغطية الرأس والفم والأنف، مع حمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) على الدوام».