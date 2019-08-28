جامعة أم القرى توقع مذكرتي تعاون لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن

شهد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرتي تعاون لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة أم القرى مع شركة طيران ناس، والشركة الوطنية لخدمات المعتمرين نمكو.

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى معرض العمرة بمركز جدة للمؤتمرات والمعارض.

ووقع عميد المعهد الدكتور علي الشاعري، الاتفاقيتين مع الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بطيران ناس المهندس زياد شطا، ومدير الشركة الوطنية لخدمات المعتمرين (نمكو) مشعل السبيعي، التي تهدف إلى تقديم خدمات الدراسات الاستشارية وخدمات التطوير المهني.

وأشاد الدكتور عبدالفتاح مشاط بالدور الذي تقوم به جامعة أم القرى من خلال مشاركتها في خدمة منظومة الحج والعمرة، عبر الحلول البحثية الابتكارية التي تقدمها في المجالات التي ترتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى امتلاك بنك من البيانات والمعلومات المتخصصة بالحج والعمرة على مدى السنوات الماضية.

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ولفت النظر إلى أن هاتين الاتفاقيتين ضمن الأهداف التي يسعى الملتقى إلى تحقيقها نحو تطوير مهارات العاملين في خدمة الحج والعمرة.

وأوضح الدكتور علي الشاعري أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن الجهود التي تقدمها الجامعة في خدمة الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت بمعرضها عبر أكثر من 10 مسارات في المجالات التي خدمت بها منظومة حج هذا العام 1440هـ في المجالات التعليمية والبحثية والاستشارية والتطوعية والابتكارية والتدريبية والإعلامية.

وبيَّن أن الاتفاقيتين تتعلقان بتطوير مهارات العاملين في هاتين الجهتين المتخصصتين بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن عبر البرامج التعليمية وبرامج التطوير المهني والخدمات الاستشارية الموجهة، مثمنًا دعم وتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل لأنشطة وأعمال المعهد وواحة أم القرى للاستشارات.