أصدرت بلدية محافظة النبهانية توضيحًا حول تشغيل وإقامة مهرجان العسل المقام حاليًّا بنسخته الأولى في منتزه الأمير فيصل بن بندر بالمحافظة.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت البلدية: «إن المنظم والراعي الرسمي لمهرجان العسل الأول بمحافظة النبهانية هو البلدية، التي تعاقدت مع عدد من المؤسسات؛ لتأمين بعض الاحتياجات للمهرجان، ومن ضمنها عقدان مع مؤسسة أبطال المعرفة؛ لتنفيذ فعاليات المسرح وإيجار البوثات بعقدين مدفوعين من البلدية».
وأضافت البلدية أن مؤسسة أبطال المعرفة لم تدفع أي ريال لتشغيل المهرجان بل كانت المؤسسة بمثابة مقاول تنفيذ وفق عقد مدفوع من البلدية.
وأشارت البلدية إلى أنه وجب التنويه حفاظًا على حقوق البلدية؛ لكون المؤسسة لم تقم بأي عمل في ضيافة المهرجان.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية النبهانية: مهرجان العسل غير تابع لأي مؤسسة تشغيلية.. ونحن المسؤول الأول عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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