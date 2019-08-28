استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.
وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وقدم سموه شكره للسفير التونسي على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالمملكة.
حضر الاستقبالين، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يستقبل سفيري باكستان وتونس لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.