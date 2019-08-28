وزير الداخلية يستقبل سفيري باكستان وتونس لدى المملكة

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وقدم سموه شكره للسفير التونسي على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالمملكة.

حضر الاستقبالين، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.