انتشال جثة غريق وادي ضمد واستنفار بلدي بالمسارحة

تصريف الأمطار
أوضح رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة محمد بن عطية فقيهي، أن فرق الطوارئ والكوارث تعمل على إزالة كافة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار، مؤكدا نجاح قنوات تصريف مياه الأمطار، والفرق الراجلة في عمليات النزح، وتصريف وتسهيل حركة المرور في شوارع المحافظة، مضيفا أنه سيتم البدء في أعمال الرش والمكافحة الحشرية، وأن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة، وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
أدوات السلامة
بين فقيهي، أنه تم الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الخدمات والصيانة والنظافة، بتكوين فرق عمل طارئة تعمل على مدار الساعة في كافة المحافظة، مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، وإزالة الرمال، وتغطية بلاغات الحوادث المرورية خلال فترة هطول الأمطار، وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة آثار المياه المتجمعة، مؤكدا أن خطة العمل مكونة من آليات ومضخات مختلفة المهام، إلى جانب العمال والمشرفين.
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