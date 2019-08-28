أمانة تبوك تنهي 95% من جسر طريق الملك فهد

وأوضح مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عبدالمجيد السراح، أن إنجاز المشروع يهدف لاستكمال تحرير الحركة المرورية على كامل طريق الملك فهد عند تقاطعاته مع الطرق الرئيسية الأخرى، بدءا من وسط المدينة شرقا وآخرها عند تقاطعه مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غربا باتجاه جامعة تبوك، وذلك ضمن رؤية الأمانة الإستراتيجية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسية العابرة بمدينة تبوك، مشيرا إلى أن مدة المشروع التعاقدية 480 يوما انقضى منها 278 يوما، تم خلالها إنجاز 95% من الأعمال في مدة لم تتجاوز 57.9% من كامل الفترة التعاقدية، حيث جارٍ حاليا إنهاء أعمال فرش ودمك طبقات الأساس الترابية.
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