النامي يبحث التعاون مع كلية طب جامعة طنطا

استقبل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، وفدا من كلية طب جامعة طنطا برئاسة الدكتور، محمد جابر بسطويسي سليمان، مدير البرنامج الدولي لكلية طب جامعة طنطا، والدكتورة عزة ابو ريا النائب المنسق للبرنامج الدولي، وذلك لدعم أطر التعاون بين الجانبين وبحث سبل توافد الطلاب السعوديين للدراسة بكلية الطب، فضلا على التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الجانين، وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والملحقية الثقافية في عدد من القضايا التي تهم الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة.

ورحب الملحق الثقافي بالوفد مشيدا بالحراك العلمي والأكاديمي بجامعة طنطنا بما يخدم مسيرتها التعليمية والعلمية والأكاديمية والبحثية مؤكدا أن الملحقية الثقافية سوف تعمل على مزيد من التعاون مع الجامعة، التي تتميز بجودة التعليم والتطور التكنولوجي في مناهج التعليم ، فضلا عن سمة الجامعة الطيبة في كوادرها ومسؤوليها .

وأعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة الملحقية وحسن الاستقبال، مؤكدين أن الجامعة تفتح أبوابها للطلبة السعوديين الدارسين في مصر، مشيرين إلى أن الجامعة تشهد تطور كبيرا في تطوير المناهج وطريقة التدريس التي توازي عدد كبير من الجامعات الدولية، خاصة وان البرامج التي اطلقتها الجامعة متميزة وتم توفير البيئة المناسبة لها .