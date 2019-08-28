النامي يبحث التعاون مع كلية طب جامعة طنطا

ورحب الملحق الثقافي بالوفد مشيدا بالحراك العلمي والأكاديمي بجامعة طنطنا بما يخدم مسيرتها التعليمية والعلمية والأكاديمية والبحثية مؤكدا أن الملحقية الثقافية سوف تعمل على مزيد من التعاون مع الجامعة، التي تتميز بجودة التعليم والتطور التكنولوجي في مناهج التعليم ، فضلا عن سمة الجامعة الطيبة في كوادرها ومسؤوليها .
وأعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة الملحقية وحسن الاستقبال، مؤكدين أن الجامعة تفتح أبوابها للطلبة السعوديين الدارسين في مصر، مشيرين إلى أن الجامعة تشهد تطور كبيرا في تطوير المناهج وطريقة التدريس التي توازي عدد كبير من الجامعات الدولية، خاصة وان البرامج التي اطلقتها الجامعة متميزة وتم توفير البيئة المناسبة لها .
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