أمين عسير يضاعف جهود خدمة ذوي الاحتياجات

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمبنى الأمانة الرئيسي. وجاءت الزيارة بهدف الاستماع الى أبرز مطالب هذه الفئة لتعزيز أعمال وأنشطة الأمانة لتسهيل كل ما من شأنه خدمتهم عبر تسهيل الخدمات المقدمة لهم. وقال الدكتور الحميدي خلال اللقاء إن "أمانة المنطقة حرصت على تقديم سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال أنشطتها ومبادراتها وأيضا أعمالها والتي تعد ضمن برامج الأمانة للمسؤولية الاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع ودعم الأعمال والأنشطة التي تخدم هذه الفئة في شتى المجالات"، مؤكدا حرصه على توفير أعلى معدلات الراحة لهم من خلال اشراكهم في كافة الفعاليات الخاصة بالأمانة وبما يدعم تواصلهم مع كل فئات المجتمع ويعزز من مواهبهم ويفرغ طاقاتهم عن طريق المشاركة الإيجابية في العديد من المناسبات.



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