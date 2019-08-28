السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تقدم نبذة تعريفية عن مركز ترخيص العاملين لخدمة ضيوف الرحمن



جدة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

قدم المشرف على إدارة المشاريع ووحدة الإنجاز بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس إياد فضل ، نبذة تعريفية عن مركز لترخيص العاملين في خدمة ضيوف الرحمن على هامش جلسات ملتقى ومعرض العمرة الذي اختتمت أعماله اليوم في مركز جدة للمعارض والفعاليات.

وقال المهندس إياد خلال الجلسة الحوارية الثالثة التي حملت عنوان " تأهيل العاملين في مجال خدمات الحج والعمرة" إن مركز ترخيص العاملين لخدمة ضيوف الرحمن والزيارة يسعى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار من الحجاج والمعتمرين، كما يهدف المركز إلى تمكين القوى البشرية العاملة ضمن منظومة أعمال الحج والعمرة والزيارة من خلال تطوير وتأهيل وترخيص العاملين في مجال أعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة بغية تطوير صناعة هذا القطاع والمساهمة في بناء قطاع مستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية وبما يناسب البيئة المحلية ويضاهي المراكز الدولية عن طريق عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص.

وأوضح إياد فضل أن المركز يعتمد على تقديم برامج تأهيلية وتدريبية من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مراكز التدريب الخارجية المعتمدة لدى مركز ترخيص العاملين للمتقدمين للحصول على ترخيص مهني ، مشيرا إلى السعي من خلال المركز إلى تمكين الممارسين لتحقيق أهداف الوزارة من خلال الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية بغرض إثراء تجربة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

23:23ت م

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