الارشيف / اخبار السعوديه

شاحنة مخالفة تغلق عقبة الصماء لساعات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شاحنة مخالفة تغلق عقبة الصماء لساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-28

شاحنة مخالفة تغلق عقبة الصماء لساعات

متابعات الخليج 365 - عسير

تسببت شاحنة مخالفة، مساء اليوم الأربعاء، في إغلاق عقبة الصماء بمنطقة عسير، لمدة طويلة، سواء للمتجهين إلى أبها، أو النازلين لرجال ألمع.

Advertisements

وشكا مرتادو الطريق من ممارسات بعض السائقين، والتي تتسبب في وقوع كوارث وحوادث وعرقلة لحركة المرور.

وطالب مرتادو الطريق بفتح تحقيق في الواقعة لضمان عدم تكرارها، فيما اضطر سالكو الطريق إلى اتخاذ طرق أخرى للوصول إلى وجهاتهم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاحنة مخالفة تغلق عقبة الصماء لساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا