شاحنة مخالفة تغلق عقبة الصماء لساعات

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - عسير

تسببت شاحنة مخالفة، مساء اليوم الأربعاء، في إغلاق عقبة الصماء بمنطقة عسير، لمدة طويلة، سواء للمتجهين إلى أبها، أو النازلين لرجال ألمع.

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وشكا مرتادو الطريق من ممارسات بعض السائقين، والتي تتسبب في وقوع كوارث وحوادث وعرقلة لحركة المرور.

وطالب مرتادو الطريق بفتح تحقيق في الواقعة لضمان عدم تكرارها، فيما اضطر سالكو الطريق إلى اتخاذ طرق أخرى للوصول إلى وجهاتهم.