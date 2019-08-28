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الخارجية الأمريكية تثمن جهود المملكة للوساطة في اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، جهود المملكة العربية السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والانتقالي.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على الحوار سبيلًا للتوصل لحل للنزاع في اليمن، كما شددا على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن تأييدها لحل تفاوضي بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.
وبحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومايك بومبيو أيضًا أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
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