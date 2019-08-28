2019-08-28

وزير الدفاع الأمريكي لـ تركيا: لا يمكن الجمع بين إف 35 وإس 400

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: إنه كان واضحًا مع الأتراك في الاختيار بين مقاتلات إف 35 أو منظومة إس 400 الروسية ولا يمكن الجمع بينهما، مطالبًا الأتراك بأن يتخلوا أولًا عن منظومة إس 400 “وبعدها سنقيم الوضع”.

وأضاف إسبر أن إيران وكوريا الشمالية تواصلان أنشطتهما المزعزعة للاستقرار، نافيًا سعي واشنطن إلى الدخول في صراع مع طهران.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، الأربعاء: إن بريطانيا والبحرين وأستراليا تشارك في حماية حرية الملاحة في الخليج، ونتوقع مشاركة المزيد من الدول.

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وأضاف أن الولايات المتحدة لا تسعى للدخول في صراع عسكري مع إيران، بل تهدف للانخراط في الجهود الدبلوماسية.

وتابع إسبر: “إن تركيزنا الرئيسي في العراق ينصب على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي”.

من جانبه، شدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد على أن واشنطن تعمل لتوفير الأمن والاستقرار في أفغانستان، وألا تصبح مأوى للإرهابيين.

ويضغط أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخي روسية الصنع طراز S-400، بحسب ما نشرته “بلومبيرغ”.