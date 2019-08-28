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القدية: مزيد من المفاجآت والمغامرات والألعاب الجريئة.. قريبًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وعدت شركة القدية للاستثمار (QIC)، اليوم الأربعاء، محبي المغامرات والألعاب الجريئة بمزيد من المفاجآت في 6 فلاجز القدية، خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت الشركة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “سيجد محبو المغامرات الشيّقة وهواة الألعاب الجريئة المكان المثالي لهم في 6 فلاجز القدية قريبًا”.
يذكر أن شركة القدية للاستثمار (QIC)، كشفت أول أمس الاثنين، عن تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، بموقعها المميز على بعد 40 كم من مدينة الرياض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، مايكل رينينجر، في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم الاثنين: إن المتنزه العالمي الجديد في مدينة القدية، يستهدف استقطاب 15 ألف زائر يوميًّا، عند إنجازه بحلول 2023.
وأضاف أنه “تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار نعمل على أن يقدم متنزه 6 فلاجز القدية أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي”.
ورأى أن “الهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانًا لصنع ذكريات ولحظات لا تُنسى”.
وسيكون متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023؛ فقد صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصًا وحصريًّا لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطّم أرقامًا قياسية على مستوى العالم.
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