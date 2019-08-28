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إنهاء 95% من أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام بن فيصل
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أنهت أمانة منطقة تبوك (95%) من أعمال مشروع استكمال إنشاء جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل خلال فترة لم تتجاوز 57.9% من المدة التعاقدية البالغة (480) يومًا.
وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح: إن انجاز المشروع يهدف لاستكمال تحرير الحركة المرورية على كامل طريق الملك فهد عند تقاطعاته مع الطرق الرئيسية الأخرى بدأ من وسط المدينة شرقًا وآخرها عند تقاطعه مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غربًا باتجاه جامعة تبوك.
وذلك ضمن رؤية الأمانة الإستراتيجية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسية العابرة بمدينة تبوك.
وبين المهندس السراح بأن مدة المشروع التعاقدية (480) يومًا انقضى منها (278) يومًا تم خلالها إنجاز (95%) من الأعمال في مدة لم تتجاوز (57.9%) من كامل الفترة التعاقدية.
وجاري حاليًّا إنهاء أعمال فرش ودمك طبقات الأساس الترابية عند بدايات الصعود والنزول للجسر تمهيدًا لمباشرة أعمال فرش طبقات الأسفلت لها خلال أسبوعين من تاريخه، وكذلك يقوم المقاول حاليًّا بالتجهيز للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل طرق الخدمة على طريق الملك فهد وطريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل التي تتضمن تنفيذ الأرصفة الجانبية عند الجدران الجانبية للجسر ومناطق التنسيق الموقعي أسفل الجسر ومن ثم أعمال الكشط والسفلتة لها، ويتوقع أن تنتهي هذه الأعمال خلال الشهرين القادمين بإذن الله تعالى.
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