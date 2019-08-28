الان تتابع آل الشيخ: المنتمون لحزب الإخوان يشعلون النار في الأوطان.. الحذر الحذر يا أبناء الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن المنتمين لحزب الإخوان مفسدين وأفراخهم كالجراذي يشعلون النار في الأوطان ويتوارون. وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر “تستمر مسيرتهم في القتل والتدمير وانتهاك الأعراض بأيدي قطعانهم كالدواعش وأمثالهم حتى تسقط الدول بأيدي الأعداء وقدأصبحت أرضاً محروقة وشعباً بين قتيل ومشرد،الحذر الحذر الحذر يا أبناء الخليج والجزيرة من مكرهم”.

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