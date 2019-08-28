الأمن السيبراني يحذر من تحديثات أمنية في منتجات أبل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

عممت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الأربعاء، تحذيرا بخصوص تحديثات أمنية في منتجات شركة أبل.

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وأضاف حساب الهيئة على تويتر، بأن التهديدات تمكن المهاجم من استغلال الثغرات في السماح بتنفيذ برمجيات خبيثة، وخفض أداء الجهاز عند التعامل مع ملفات كبيرة، والتسبب في إيقاف تشغيل بعض أجهزة نوت بوك أثناء وضع السكون.

وأوضحت الإجراءات الوقائية بتحديث المنتجات المتأثرة من خيار تحديث البرامج في الإعدادات أو المتجر الرسمي.