وزارة الاتصالات السعودية بالتعاون مع هواوي تستضيف برنامج التدريب على متن 5G

استضافت شركة هواوي الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية Huawei، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية (MCIT)، برنامج تدريب خاص على متن 5G في مقر الوزارة، ويعد هذا البرنامج جزءًا من حملة “5G Road show” المستمرة في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بجولة في المملكة لزيادة الوعي بالجيل القادم من اتصالات الجيل الخامس والسعي لتطوير مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليًا.

المملكة العربية السعودية ستصبح رائدة في تقنية 5G

وقد تم تنفيذ أحدث برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أيام من قبل خبراء Huawei بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة مبادرة “Think Tech “التابعة للوزارة، بحضور الدكتور أحمد الثنيان، نائب وزير التكنولوجيا وتطوير القدرات الرقمية، حيث قدم التدريب معرفة الجيل الخامس الشاملة بالإضافة إلى العروض العملية المتاحة في شاحنة “5G Road show”من Huawei، حيث غطت ورشة العمل مواضيع مثل تحفيز 5G واتجاهات الصناعة وهندسة شبكات 5G والتقنيات الرئيسية، بالإضافة إلى توفير حالات استخدام 5G حديثة وأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تطرق إلى التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لتجهيز شبكات الاتصالات في المملكة.

تستعد المملكة العربية السعودية على شفا عصر الجيل الخامس، حيث يستعد المشغلون في جميع أنحاء المملكة لطرح الجيل التالي من الاتصال على مستوى الدولة، وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يوجد بالفعل حوالي 1000 برج 5G تعمل في جميع أنحاء البلاد بالفعل، مما يجعل المملكة رائدة في نشر 5G ليس فقط في المنطقة، ولكن على نطاق عالمي.

وقال الدكتور أحمد الثنيان، نائب وزير التكنولوجيا والقدرات الرقمية: “إن الفهم الأعمق لقيمة الجيل الخامس سيمكننا من استكشاف الإمكانات الكاملة لشبكات وتطبيقات النطاق العريض للغاية بشكل أفضل، كحل اتصال متميز، ستدخل 5G طرقًا جديدة للعمل عبر مجتمعنا، مما سيمكننا من تحقيق طموحات خطة التحول الوطنية 2020 ورؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، كشركة رائدة عالمياً في تطوير شبكات وتقنية الجيل الخامس كان الشريك المثالي بالنسبة لنا في هذا المسعى “.

Advertisements

حملة “5G Road show”

دينيس تشانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Tech. قالت شركة الاستثمار العربية السعودية المحدودة ، Huawei: “إن شاحنة 5G Road show هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي لا تسمح فقط للناس بالتعرف على قيمة اتصال 5G، ولكن لتجربة ذلك مع تطبيقات حقيقية – إعطائهم شعور بالإمكانات الهائلة لهذا الجيل القادم من الاتصال، كما يمكّننا العمل مع شركاء مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المساهمة في تطوير فهم أعمق للتكنولوجيا عند نشرها في المملكة، كما يوفر برنامج التدريب 5G On Board وعروض ترويجية نفسها فرصة لأولئك داخل المجتمع لإلقاء نظرة فاحصة على 5G والمهن المثيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر في المملكة العربية السعودية”.

لقد كانت Huawei شريكًا مفضلاً لشركات الاتصالات على مستوى العالم في تطوير شبكات 5G، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المجموعة الواسعة من حلول 5G الشاملة التي تغطي مواقع الشبكات، والهندسة المعمارية، والبروتوكولات، وعمليات تشغيل الشبكة والصيانة، حتى الآن، حصلت Huawei على 50 عقدًا تجاريًا من الجيل الخامس وشحنت أكثر من 150،000 محطة أساسية إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.