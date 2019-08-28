مشاريع البناء في السعودية بقيمة 1.6 تريليون دولار الأكبر في دول الخليج

وفقًا لاستشارات إدارة التكاليف والمشاريع الرائدة، ستبدأ شركة Linesight، التي يبلغ حجم خط أنابيبها في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 10 مليارات دولار، نشاطها في قطاع البناء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في التعافي بشكل مطرد من بداية عام 2020، بعد فترة صعبة من الأداء الضعيف .

العوامل الرئيسية للإعمار

العوامل الإيجابية طويلة الأجل مثل التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، والطلب السكاني العام، إلى جانب الطموح الحكومي المتجدد، ستكون هي العوامل الرئيسية المحركة، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية حاليًا أكبر إمكانات لقطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، مع أكثر من 5000 مشروع رأسمالي تتجاوز قيمته 1.6 تريليون دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ.

أهم المشروعات قيد الإنشاء

ويشمل ذلك أكثر من 150 مشروع تطوير بقيمة 3.27 مليار دولار، لمنطقة تبوك التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نوفمبر من العام الماضي، كما أطلق الملك أكثر من 600 مشروع في القصيم، على بعد 400 كيلومتر شمال غرب الرياض، بقيمة 4.36 مليار دولار وحوالي 200 مشروع جديد في حائل، في شمال غرب المملكة أيضًا، بقيمة 1.14 مليار دولار.

مشروع “نيوم” هو خارطة الطريق لرؤية 2030

ومع ذلك، فإن محور مبادرة الرؤية 2030 الطموحة هو مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، 26500 كم مربع، ويقع على طول 468 كم من ساحل البحر الأحمر بالقرب من مصر والأردن، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من نيوم في عام 2025.

“من الطبيعي أن العديد من المتخصصين في هذا القطاع الإقليمي متفائلون الآن بشأن آفاق المملكة العربية السعودية” ، قال داميان جالوجلي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Linesight، التي لها مكاتب في الرياض ودبي و البحرين، “تسعى المملكة العربية السعودية بنشاط إلى تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها من مرافق النقل، بالإضافة إلى زيادة الإمداد السكني، والرعاية الصحية، ومرافق الترفيه والسياحة، لا شك في أن المملكة لا تزال سوق البناء الأكثر نشاطًا في المنطقة، مما يشير إلى أوقات مثيرة قادمة ” ، وقال أيضاً: “لدعم الطلب الاجتماعي، أشرفت الحكومة السعودية على تحول ثقافي واجتماعي كبير منذ عام 2017، والذي سمح للجماهير المختلطة في دور السينما والحفلات الموسيقية ووضع حد للقيود المفروضة على سفر النساء بمفردهن”.

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حجم مشاريع خط الأنابيب في linesight

تبلغ قيمة مشاريع التطوير في خط أنابيب Linesight في دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا أكثر من 10 مليارات دولار، مع متوسط ​​نمو إيرادات سنوي يزيد على 6٪، وتشمل بعض التطورات الأبرز في المملكة العربية السعودية مشروع مدينة ذاخر متعدد الاستخدامات الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في مكة المكرمة ومشروع تطوير منطقة الفيصلية في الرياض، والذي يتضمن تطوير مجمع الخزامى وتجارة التجزئة والضيافة والتجارية.4

سباق الخيول في المملكة العربية السعودية

أطلقت الهيئة العامة للرياضة السعودية (GSA) أغنى سباق خيول في العالم، حيث بلغ مجموع جوائزها 20 مليون دولار، كما تبذل جهودًا متضافرة لجلب الفورمولا (Formula) واحد إلى المملكة، بعد النجاح الكبير في سباق الفورمولا 1 الافتتاحي في الرياض العام الماضي، كما أكدت GSA أيضًا أن السعودية ستستضيف مباراة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل بين أندي رويز وأنتوني جوشوا، في الرياض في وقت لاحق من هذا العام، بعد ظهورها لأول مرة في جولة الجولف الأوروبية ومصارعة WWE.

هل ستؤثر التوترات بين الولايات المتحدة والصين على السعودية؟

لقد تبدت الشكوك حول ما إذا كانت السعودية ستتمكن من تمويل تحقيق رؤية 2030، ومع استخراج النفط الصخري الأمريكي بمعدل قياسي بلغ 12.32 مليون برميل يوميًا، تتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تبدو المهمة صعبة، ومع ذلك فإن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2019 تبلغ 295 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 ٪ عن عام 2018، وقد تم تصميم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت 3.5 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل بالفعل ضعف ما كان عليه في عام 2017.

وما زالت السعودية لديها بعض أصول الدولة التي تهدف الحكومة إلى توليد أكثر من 10 مليارات دولار من خلال برنامج الخصخصة، على الرغم من الاكتتاب العام الذي أجهضته أرامكو السعودية، أخيراً وليس آخراً، هناك صندوق الثروة السيادية السعودي الذي سيتجاوز 600 مليار دولار بحلول العام المقبل، كما أن “المملكة العربية السعودية ملتزمة بإكمال هذه المشاريع وهي واثقة من أنها ستجد التمويل المناسب للقيام بذلك، وقال جالوجلي إن هذا الهدف الاستراتيجي هو في رأيي أن يجعل المملكة سوق البناء الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط.

