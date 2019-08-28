شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يناقش أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار مع بومبيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ناقش نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة. ناقش نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة. وشددا الجانبان على الحاجة لتعزيز أمن الملاحة، وأكدا على الحوار سبيلاً للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن. وثمَّنت الخارجية الأمريكية جهود المملكة العربية السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.



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