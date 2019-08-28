شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول عملية تغيير صمام الأورطي لمسن سعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

نجح الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، في إجراء عملية تغيير صمام الأورطي بالقسطرة لمسن سعودي يبلغ من العمر 118 عاما، وتعتبر أول عملية تجرى لمريض بهذا العمر على مستوى العالم عن طريق فريق طبي سعودي بالكامل بقيادة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية وقسطرة الشرايين الطرفية الدكتور بدر الزهراني.

وقال الدكتور بدر الزهراني لـ"الخليج 365" أنه تم استخدام التقنيات الجديدة في تغيير الصمام الأورطي للمريض والذي يبلغ من العمر 118عاما بالقسطرة دون تدخل جراحي، مضيفا أنه لا يوجد جراح يقوم بعملية قلب مفتوح لمريض بهذا العمر لأن نسبة الخطورة عالية، لكن بفضل التقنية الجديدة والدراسات التي عملت الآن يتم عملية القسطرة للصمام الأورطي دون تدخل جراحي.

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وأشار الدكتور الزهراني أن المريض تم نقله بالإخلاء الطبي من بيشة إلى مدينة الرياض وتم تقييم الحالة قبل عملية القسطرة بإجراء الفحوصات الدموية والإشاعات المقطعية والصوتية للقلب.

مشيرا أن عملية القسطرة للمريض تم إجراؤها أمس (الثلاثاء) واستغرقت ساعة و15 دقيقة، والمريض الآن في حالة صحية جيدة ومن المتوقع خروجه من المركز يوم غد (الخميس).

يذكر أن الدكتور الزهراني حاصل على الزمالة الأمريكية والبورد الأمريكي بأمراض الباطنة وأمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية وقسطرة الشرايين الطرفية من أرقى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سفير لجامعة كاليفورينا ساندييغو.