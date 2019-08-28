أمير مكة يناقش الاستعدادات لرالي دكار السعودية الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإقامة رالي دكار السعودية الدولي، الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020.

وبحسب العرض فإن السباق سينطلق من جدة ويمر بعدد من المواقع بالمنطقة وعدد من مناطق المملكة.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان دعم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات، وتوجيهه القطاعات المعنية بتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة.

رالي

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دكار

يقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة

40 عاما قضاها في أفريقيا وأمريكا الجنوبية

مساره

9 آلاف كلم