مغادرة 60 طالبا لنيل بكالوريوس الترفيه من أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

ودعت الهيئة العامة للترفيه في حفل أقيم أمس بالرياض الدفعة الأولى من طلاب برنامج ابتعاث الترفيه التي شملت 60 طالبا وطالبة، سيغادرون إلى الولايات المتحدة الأميركية لنيل درجة البكالوريوس في قطاع الترفيه من كلية روزن، يعودون بعدها للعمل في شركة القدية للاستثمار.

وعبر الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو باناجه عن سعادته بهذه الرحلة التي سيعود أثرها على المملكة ونهضتها التي يتم بناؤها من خلال رؤية السعودية 2030، وحث الطلاب على بذل قصارى جهدهم في رفع اسم بلادهم عاليا، والاستفادة من الخبرات التي سيتلقونها بالخارج ونقلها إلى بلادهم التي تسير وفق خطة عظيمة تحت ظل القيادة الرشيدة.

وكانت الهيئة أطلقت مطلع يوليو الماضي برنامجها للابتعاث لنيل درجتي البكالوريوس والماجستير ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية 2030- حيث سيبتعث الطلاب لدراسة التخصصات الترفيهية التي تتناسب وسوق العمل في المملكة.