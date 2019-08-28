الإقبال الكبير من الطلاب يمدد فترة التسجيل في مسابقة «موهوب» أسبوعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مددت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» فترة التسجيل في مسابقة «موهوب» للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول ثانوي ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية، حتى الأحد 15 سبتمبر 2019، وذلك نظرا للإقبال الكبير على المسابقة، من خلال الرابط https://mawhiba.sa/Mawhoob.

ودعت «موهبة» الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين في برامج وملتقيات تدريبية متخصصة تقام بمدن محددة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علما بأن تحقيق أي إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.

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وتعقد مسابقة «موهوب» على مرحلتين، المرحلة الأولى الكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء الأربعاء 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الخميس 26 سبتمبر 2019، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى الاثنين 30 سبتمبر.

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تعقد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، تنفذ مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها الأحد 3 نوفمبر 2019.

وتأتي المسابقة امتدادا للأعمال والمبادرات المشتركة بين «موهبة» ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مناطق المملكة كافة.