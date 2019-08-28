تدشين 80 مدرسة للتحول الرقمي في بوابة المستقبل بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

دشن مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي أمس برنامج بوابة المستقبل (Future gate ) «مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي»، لنحو 80 مدرسة بحضور عدد من القيادات ومساعدي التعليم والبالغ عددهم 130 تربويا وتربوية، وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح الزايدي أن بوابة المستقبل أداة من أدوات التعلم، كونها بوابة تفاعلية تتيح لأركان العملية التعليمية التفاعل معا لتحقيق غايات التعلم، مؤكدا أهمية المشروع الذي يعتمد على توظيف الممارسات والتقنية بالفكر وتغيير العادات بالموقف التعليمي، حيث أصبح هناك توجه للتعلم بحيث يكون نشطا تفاعليا، مضيفا «هذا التغيير تواكبه تحديات، لذا لا بد من إدراك ووعي هذه المرحلة الجديدة والقادمة، كونها محفوفة بالصعاب حيث سيتخلى المعلمون والمعلمات عن العادات التعليمية السابقة والتفاعل مع بوابة المستقبل»، داعيا للصبر والاجتهاد وبعد النظر واختيار المسؤول عن التحول بكل مدرسة، كونه منوطا به تذليل الصعوبات. وحث مراكز التدريب على تقديم كل ما يطور المهارات في التعامل مع التقنية، مؤكدا أن التربويين سيشعرون مستقبليا بمحاسن هذه البوابة وسيصبح التفاعل مع الطلاب أقوى، وسيكون هناك تغيير بين أطراف العملية التعليمية.

ونوه إلى أهم مميزات البوابة والتي سيستطيع المعلم خلالها إيصال ملاحظاته لولي الأمر، مضيفا بأن بوابة المستقبل مشروع وطني مستقبلي رائد، وهو ركيزة للتحول الوطني والرؤية بالمملكة.

الجلسة الأولى للبرنامج شملت:

-

عرضا عن التحول الرقمي

-عرضا مباشرا لمنصة

Advertisements

بوابة المستقبل (Golive)

الجلسة الثانية شملت:

-

مهام الإدارة العامة للإشراف

-

مهام الإدارة العامة للتدريب

-

التعريف بالمشرف الرقمي

-كيفية توظيف التقنية في التعليم.