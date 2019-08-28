أمير الشرقية: المرأة عنصر فعال في نشر الوعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام
أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أهمية قيمة النظافة وحسن المظهر بوصفها قيمة إنسانية إسلامية عظيمة، مبينا دور المرأة وإمكانيتها أن تكون عنصرا فاعلا في نشر الوعي، سواء في المنزل أو في المدرسة أو في الأماكن العامة، عادا ذلك من سمات المجتمعات المتحضرة التي تسعى للتقدم والريادة.
وأوضح لدى تدشينه المرحلة الثانية من الحملة التي تنظمها أمانة المنطقة للتوعية بأهمية النظافة العامة تحت عنوان «إماطة» في مكتبه بديوان الإمارة أمس، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن القيادة لم تدخر جهدا في سبيل المحافظة على النظافة العامة للمدن والمحافظات، وأن ذلك الدور لا يقتصر على الأجهزة الرسمية للدولة فحسب، بل هو دور كل فرد في المملكة من خلال تشجيع التصرفات الإيجابية، وتربية الجيل على أهمية المحافظة على النظافة العامة، والإبلاغ عن المخالفين، والإسهام في المحافظة على النظافة العامة، مؤكدا أهمية دور المرأة وإشراكها في مثل هذه الفعاليات.
وأشار إلى أن الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية أمر لا بد منه في مثل هذه الحملات القيمية، داعيا لتفاعل المجتمع بمختلف أطيافه مع الحملة، مؤكدا أهمية ترسيخ المفاهيم الإيجابية وتعزيزها بين مختلف الفئات وبشتى الوسائل قبل إيقاع العقوبات والغرامات على المخالفين.
وشدد على أن المخالفات والغرامات تهدف للردع لمن لا يستجيب لمثل هذه الحملات، متمنيا أن توفق الحملة في تحقيق أهدافها وأن تتجاوز في وصولها وانتشارها النسخة الأولى منها.
من جهته رفع الجبير الشكر والتقدير لأمير المنطقة، على حرصه واهتمامه ومتابعته الدائمة التي تكللت بنجاح النسخة الأولى من الحملة، مما استوجب تكليف عدد من الفرق لتطوير النسخة الثانية، وأن تكون عند تطلع ولاة الأمر.
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