القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت شرطة المنطقة الشرقية تشكيلا عصابيا مكونا من 3 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، بعد توفر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 6 جرائم سطو باستخدام السلاح، إضافة لسرقة 5 مركبات بالدمام والظهران ومحافظة الخبر، وضبط في حوزتهم سلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى استخدمت في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.