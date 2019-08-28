السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي جدة
لقيت مواطنة وابنتها مصرعهما غرقا في شواطئ إندونيسيا خلال وجودهما هناك للسياحة، فيما باشرت السفارة السعودية الحادثة منذ اللحظات الأولى لتلقي الخبر.
وأوضح سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي لـ»مكة» أن مندوب السفارة أشرف على الحادثة حتى نقل الغريقتين إلى المستشفى في منطقة لومبوك ومن ثم إلى جاكرتا، وإلى أن تم التجهيز وإنهاء كل الإجراءات لنقل الجثمانين مع ذويهما إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية التي غادرت جاكرتا ليلة البارحة.
وأكد الثقفي تواصله مع ولي أمر الفقيدتين لتقديم واجب العزاء، وكذلك استقباله له في مكتبه أمس الأول والاطمئنان على كل الخدمات التي قدمت لهم من السفارة حتى لحظة مغادرتهم مطار جاكرتا، سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيدتين وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
يذكر أن صحيفة «ذا جاكرتا بوست» نقلت عن المتحدث الرسمي للبحث والإنقاذ أن الضحيتين أم وابنتها من مدينة جدة، كانتا تقيمان في فيلا خاصة بمنطقة سينجيجي.
وأضاف أنهما وصلتا إلى قرية سيلونج بيلاناك على متن حافلة مع عدد آخر من السياح الأحد الماضي، وأثناء دخولهما البحر من أجل السباحة عند الثانية ظهرا جرفت المياه الأم فحاولت ابنتها إنقاذها لكنها لم تستطع مقاومة الأمواج القوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع أم سعودية وابنتها غرقا بشواطئ إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.