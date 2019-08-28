تنظيف مداخل ومخارج كباري جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة

نظفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم مداخل ومخارج الكباري بالمحافظة، والجزر الوسطية للطرق السريعة، ضمن جهودها لختام موسم حج هذا العام.

Advertisements

وأنهت تنظيف مداخل ومخارج كباري المحافظة بطول 361 كلم، كما جرى تنظيف جزر الطرق السريعة بالمحافظة بطول 480 كلم.

وفي إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد البصري حصرت الإدارة العامة للنظافة والمرادم خلال ذي الحجة الحالي مواقع الأراضي الفضاء إضافة إلى رصد 421 موقعا بحاجة للنظافة، كما جرى تنظيف 404 مواقع منها، ويجري العمل على ما تبقى.

ويأتي ذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال الإدارة العامة للنظافة والمرادم بالأمانة، في تحسين المشهد البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة، لا سيما خلال موسم الحج الذي يتطلب تكثيف الجهود وحشد الطاقات.