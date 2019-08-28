خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الصباح في قصر بيان أمس، بحضور ولي عهده الشيخ نواف الصباح، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات وتقدير أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتهنئتهما له بعد تجاوزه للعارض الصحي.

وحمله أمير الكويت شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على تهنئتهما بسلامته، سائلا المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

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حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت الدكتور حسن الأنصاري، والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد شرار.

إلى ذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 10 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاض من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاض على درجة (ملازم قضائي).

وأشار إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية تجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبوه من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين من خلال دعم كادره القضائي ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.