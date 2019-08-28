بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج غرة محرم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي مكة المكرمة

تبدأ لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم خلال موسم الحج اعتبارا من غرة محرم المقبل وحتى نهاية رجب.

ودعا رئيس لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة المهندس عبدالله باجابر في حديثه لـ»مكة» المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان حجاج لمبانيهم سرعة التقدم للمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة في وقت مبكر وقبل انتهاء المدة المحددة، كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام.

يذكر أن عددا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تجري الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر اشتراطات السلامة الواردة في اللائحة المعدة لإسكان الحجاج ومنح شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.