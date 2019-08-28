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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم صالح آل عباس قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وسبق للاعب أن لعب لنادي نجران بجانب تجربته مع نادي النصر.
وأعرب آل عباس عن سعادته بالانضمام إلى أبها للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 10:34 PM
أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم صالح آل عباس قادمًا من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.
وسبق للاعب أن لعب لنادي نجران بجانب تجربته مع نادي النصر.
وأعرب آل عباس عن سعادته بالانضمام إلى أبها للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، قادمًا من النصر .. آل عباس يوقع في كشوفات أبها ،
المصدر : الخليج 365
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