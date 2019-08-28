، وزارة التعليم تودع الميزانيات التشغيلية للمدارس ،

- 1/2
- 2/2
أنهت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وتم إيداعها في الحسابات البنكية للمدارس.
وكانت وزارة التعليم قد خصصت مبالغ مالية لإداراتها؛ لتأمين بقية احتياجات العام الدراسي الجديد بوقت كاف، شاملة التجهيز والتأثيث، وصيانة المختبرات والأجهزة والوسائل التعليمية.
وأكدت التعليم أن اكتمال وصول الميزانيات يعكس حجم الاستعدادات التي تبذلها اللجان العاملة منذ مراحل التهيئة الأولى، ومنوهة بفتح خط مباشر بين المدارس والإدارات التي تتبع لها على مدار الساعة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة.
ودعت التعليم، جميع إداراتها في استثمار الميزانية التشغيلية للمدرسة بما يحقق أهدافها، ويضمن التطوير المأمول الذي تسعى لتحقيقه، ويسهم في تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة.
وزارة التعليم تودع الميزانيات التشغيلية للمدارسقاسم الخبراني الخليج 365 2019-08-28
أنهت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وتم إيداعها في الحسابات البنكية للمدارس.
وكانت وزارة التعليم قد خصصت مبالغ مالية لإداراتها؛ لتأمين بقية احتياجات العام الدراسي الجديد بوقت كاف، شاملة التجهيز والتأثيث، وصيانة المختبرات والأجهزة والوسائل التعليمية.
وأكدت التعليم أن اكتمال وصول الميزانيات يعكس حجم الاستعدادات التي تبذلها اللجان العاملة منذ مراحل التهيئة الأولى، ومنوهة بفتح خط مباشر بين المدارس والإدارات التي تتبع لها على مدار الساعة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة.
ودعت التعليم، جميع إداراتها في استثمار الميزانية التشغيلية للمدرسة بما يحقق أهدافها، ويضمن التطوير المأمول الذي تسعى لتحقيقه، ويسهم في تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
09:59 PM
لتأمين كافة الاحتياجات في وقت كافٍ
أنهت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، وتم إيداعها في الحسابات البنكية للمدارس.
وكانت وزارة التعليم قد خصصت مبالغ مالية لإداراتها؛ لتأمين بقية احتياجات العام الدراسي الجديد بوقت كاف، شاملة التجهيز والتأثيث، وصيانة المختبرات والأجهزة والوسائل التعليمية.
وأكدت التعليم أن اكتمال وصول الميزانيات يعكس حجم الاستعدادات التي تبذلها اللجان العاملة منذ مراحل التهيئة الأولى، ومنوهة بفتح خط مباشر بين المدارس والإدارات التي تتبع لها على مدار الساعة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة.
ودعت التعليم، جميع إداراتها في استثمار الميزانية التشغيلية للمدرسة بما يحقق أهدافها، ويضمن التطوير المأمول الذي تسعى لتحقيقه، ويسهم في تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة.
، وزارة التعليم تودع الميزانيات التشغيلية للمدارس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التعليم تودع الميزانيات التشغيلية للمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.