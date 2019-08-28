، "القاسم" يدشن أسطول الهلال الأحمر بـ27 سيارة إسعاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - مزودة بأحدث المواصفات المعتمدة في المركبات المتقدمة

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، بمقر الهيئة الرئيس في الرياض اليوم, أسطول سيارات الإسعاف الجديد والبالغ عددها (27) سيارة إسعاف دفع رباعي مجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيزها بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر، بحيث ترتبط تلك المركبات بأنظمة غرف العمليات؛ ما يسهم في عملية تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.

وأكد الدكتور القاسم بعد تدشينه لأسطول سيارات الإسعاف الجديد؛ الاستفادة من هذا الأسطول في تعزيز الخدمة الإسعافية في المناطق ذات التضاريس الوعرة وفي الأجواء المناخية الصعبة, مبينًا أن تأمين مثل هذه السيارات التي تتميز بالقوة والسرعة سيسهم في سرعة تقديم الخدمات الإسعافية ووصولها لجميع المواقع، وخصوصًا الطرق غير المعبدة.

ولفت الدكتور القاسم الانتباه إلى أن الهيئة تسعى بشكل دوري لتقييم خدماتها الإسعافية ومعالجة أوجه القصور في حال وجدت, كما تسعى الهيئة بشكل مستمر نحو تحسين جودة خدماتها الإسعافية، سواء من خلال تحديث أسطول سيارات إسعافها، أو من خلال إنشاء المراكز الإسعافية وفق المعايير والدراسات التي تعدها الهيئة بشكل دوري، لافتًا إلى أن الهيئة حريصة على نشر الخدمة الإسعافية والتعزيز من جودتها بحيث يكون انتشار الخدمة بشكل أكبر وأكثر احترافية.