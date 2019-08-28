، وسط تنافس كبير بين "ميسي" و "رونالدو".. غدًا موناكو تحتضن قرعة دوري أبطال أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتجه الأنظار مساء غدٍ الخميس إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وأيضًا الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي يتنافس عليه كلٌ من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويشارك 32 فريقًا في دور المجموعات يتم تقسيمها على 8 مجموعات منها 26 ناديًا تتأهل مباشرة استنادًا إلى معيار النقاط المطبق من قِبل الاتحاد القاري وستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولاً إلى الدور الفاصل الذي تأهل عنه دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني والليلة ستعرف هوية الفرق الثلاثة المتبقية.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قسم الفرق 32 إلى 4 مستويات، حيث وضع بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفًا: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وفيما يلي الأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها بحسب تصنيف الاتحاد القاري): ريال مدريد الإسباني - أتلتيكو مدريد الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - نابولي الإيطالي - شاختار دونييتسك الأوكراني - توتنهام هوتسبير الإنجليزي - بنفيكا البرتغالي - ليون الفرنسي - باير ليفركوزن الألماني - سالزبورغ النمساوي - أولمبياكوس اليوناني - فالنسيا الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي - لوكوموتيف موسكو الروسي - غنك البلجيكي - غلطة سراي التركي - لايبزيغ الألماني - ريد ستار بلغراد الصربي - أتالانتا برغامو الإيطالي - ليل الفرنسي - أبويل نيقوسيا القبرصي أو أياكس أمستردام الهولندي - لينتس النمساوي أو كلوب بروج البلجيكي - كلوج الروماني أو سلافيا براغ التشيكي.