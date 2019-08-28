لجنة حكومية عاجلة تطمس أثراً بينبع النخل بعد ادعاءات أنه لقدم الرسول

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وقفت لجنة عاجلة، مكونة من عدة جهات حكومية، اليوم الأربعاء، على أحد الجبال في مركز الجابرية في ينبع النخل، ترتاده بعض الجاليات الآسيوية اعتقاداً بأن به أثراً لقدم الرسول عليه أفضل السلام، حيث قامت اللجنة بطمس الأثر وإزالة المعالم.

وقال رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله بن سرور لـ"سبق": انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، وتبين أن بعض الجاليات الآسيوية تدعي أنها أثر لقدم الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتبركون في المكان والدعاء.

وأضاف: تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية للوقوف على الموقع واتضح أنها آثار قدم على صبة خرسانية، وتم طمسها وإزالة معالمها.

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