لجنة حكومية عاجلة تطمس أثراً بينبع النخل بعد ادعاءات أنه لقدم الرسول

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وقفت لجنة عاجلة، مكونة من عدة جهات حكومية، اليوم الأربعاء، على أحد الجبال في مركز الجابرية في ينبع النخل، ترتاده بعض الجاليات الآسيوية اعتقاداً بأن به أثراً لقدم الرسول عليه أفضل السلام، حيث قامت اللجنة بطمس الأثر وإزالة المعالم.
وقال رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله بن سرور لـ"سبق": انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، وتبين أن بعض الجاليات الآسيوية تدعي أنها أثر لقدم الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتبركون في المكان والدعاء.
وأضاف: تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية للوقوف على الموقع واتضح أنها آثار قدم على صبة خرسانية، وتم طمسها وإزالة معالمها.
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من Sky News Arabia
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السعودية تمكن سجناء من أداء فريضة الحج رفقة ذويهم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.