أكدت مصادر مطلعة وفقًا لـ”سبق” بدء قناة “بداية” استعداداتها للعودة للبث مجددًا خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن إدارة القناة تعمل على تجهيز مقراتها وخططها تمهيدًا لعودتها، متوقعة أن تكون الانطلاقة ببرنامج “زد رصيدك”؛ وهو البرنامج الذي اشتهرت به القناة.
ودعت القناة الراغبين في المنافسة للمشاركة في البرنامج بالتقدم لها عبر وسائل تواصل القناة. وكانت القناة قد أُوقف بثها في شهر أبريل من عام ٢٠١٨م بسبب قضية مخالفة القناة وعرضها لمشهد إبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: قناة بداية تستعدّ للعودة قريبًا.. والبداية بـ”زد رصيدك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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