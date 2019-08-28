صور.. “الغذاء والدواء” تحذر من بيض المائدة.. يحتوي على أنفلونزا الطيور

نفت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان الأخبار التي يتم تداولها حول توقف البحث عن الطفلة المفقودة بوادي المسلة، والتي تعرضت للغرق مع أسرتها بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد آل صمغان أن عمليات البحث مستمرة منذ بداية الفاجعة قبل 23 يوما ولم تتوقف، لافتا إلى أن طواقم الدفاع المدني وآلياتهم متواجدة بالموقع حتى الآن، ويتم استخدام كل الوسائل المتاحة للعثور عليها.

في المقابل، طالبت أسرة الطفلة، وفقا لـ”سبق”، الدفاع المدني بالاستعانة بالكلاب المدربة لتمشيط الوادي وضفافه للعثور عليها. وكانت إحدى الأسر تعرضت للغرق بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان أثناء محاولتهم عبور الوادي في الخامس من شهر ذي الحجة، حيث تم انتشال أربع جثث (أب وأم وطفلان)، فيما لا يزال مصير الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام مجهولا.