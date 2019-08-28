قامت لجنة حكومية، اليوم الأربعاء، بطمس ما يُدعى أنه أثر لقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإزالة معالم الموقع، بأحد الجبال في مركز الجابرية في ينبع النخل.
وأوضح رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله بن سرور أن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، تزوره بعض الجاليات الآسيوية مدعيةً أن الأثر يعود للرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، وتقوم بتقبيله والتبرك به. وأضاف أنه شُكلت لجنة عاجلة من رئيس مركز الجابرية والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف للوقوف على الموقع واتضح أنها آثار قدم على صبة خرسانية، فتم طمسها وإزالة معالمها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة حكومية تزيل أثراً بينبع النخل يتبرك به آسيويون بدعوى أنه لقدم الرسول ﷺ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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