أمر ملكي بترقية وتعيين 22 قاضياً في ديوان المظالم

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمر ملكي يقضي بترقية وتعيين 22 قاضياً بديوان المظالم.
وتضمن الأمر الملكي ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب). كما اشتمل على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).
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