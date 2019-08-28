شكرا لقرائتكم خبر عن أول قيادي كبير في الانتقالي الجنوبي يعلن انضمامه للشرعية وخضوع قواته لقيادة الجيش الوطني.. شـاهـد (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر لـ"مندب برس"، انضمام قيادي كبير في المجلس الانتقالي، للجيش الوطني.
وقال المصدر أن اللواء صالح السيد قائد اللواء الخامس ومسؤول الأمن الأول بمحافظة لحج والقيادي بالمجلس الانتقالي أعلن استسلامه وخضوعه للقوات الحكومية التابعة للعميد أبو بكر الجبولي بعد ان أحكمت الشرعية السيطرة عليه ومحاصرته رفقة أبناء قبائل الصبيحة .
ويعد اللواء الخامس هو آخر الألوية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا المتواجدة في محافظة لحج بعدأن سقطت باقي الألوية والوحدات العسكرية الموالية للإمارات صباح اليوم.
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