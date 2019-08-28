شكرا لقرائتكم خبر عن اشجع وزير في الحكومة الشرعية يكشف عن مفاجآت وشيكة وسارة عقب استعادة " عدن " ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن وزير يمني اليوم الاربعاء السيطرة على العاصمة عدن وانهاء تمرد الانفصاليين.

واشار وزير النقل صالح الجبواني الى انه سيتم ترتيب القضايا الداخلية في عدن مع التحالف بقيادة السعودية.

وقال الجبواني لقناة بلقيس : سيطرتنا على عدن وإنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي كان بعد تضحيات من الجيش الوطني وقوات الأمن.

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واضاف : لا بد من الحفاظ على المصالح العامة والخاصة والحكومة مستعدة للعودة إلى مدينة عدن في أقرب وقت.

وتحدث الجبواني عن ما يسمى المجلس الانتقالي وقاله انه وجد بشكل طارئ في اليمن وكان خنجراً في ظهر الدولة والشعب ونهايته كانت متوقعة.

واكد الجبواني ان عدن باتت بأيدينا وعادت اليوم الدولة لتكون هناك سلطة واحدة تخلصنا من مشروع التفكيك.

ودخلت قوات الشرعية العاصمة عدن اليوم بعد ان سيطرت على ابين واحكمت سيطرتها على مطار عدن واحياء في المدينة بحسب مصادر عسكرية .