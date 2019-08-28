«السعودي لإعمار اليمن»: إنشاء مركز لغسيل الكلى لإنقاذ حياة 25% من المواطنين

قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن نحو 25% من مرضى الكلى في اليمن يتعرضون لخطر الوفاة سنويًّا؛ من جراء قلة المراكز الطبية التي تخدم أكبر شريحة من المراجعين.
وأشار البرنامج -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إلى أن هذا الأمر دفعه إلى إنشاء مركز غسيل الكلى التابع لمستشفى (الغيضة العام) بمحافظة المهرة، وتطوير خدمات المستشفى الطبية.
وأكد البرنامج أنه أنهى مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، في إطار دعمه قطاع الكهرباء والطاقة.
وتستفيد مئات الأسر اليمنية بالمحافظة من المشروع الذي تم إنجازه بنسبة 100%، ويهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في المحافظة، ورفع أعداد المستفيدين منها؛ ما يُسهم في تحسين الحياة اليومية لأهالي المحافظة.
وأنجز البرنامج مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية في المحافظة في فترة زمنية وجيزة؛ حيث سبق أن أعلن البرنامج في أبريل 2019م عن تدشين عدة مشاريع لدعم قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة؛ إذ تعد محافظة حجة من أكثر المحافظات اليمنية ذات الحاجة إلى المشروعات الخدمية في مختلف قطاعات التنمية.
ويستفيد أهالي مديريتي «حيران وميدي» في محافظة حجة من المشروع، بالإضافة إلى النازحين؛ حيث أثر المشروع تأثيرًا مباشرًا وإيجابيًّا في حياة المواطنين اليمنيين، ووفر الخدمات الكهربائية للمراكز الطبية والمرافق وقاطني المساكن والمحال التجارية.
ويسهم البرنامج في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان محافظة حجة، والمحافظات اليمنية كافةً، من خلال توفير الخدمات الأساسية والحيوية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين، سواء الأهالي في المحافظات أو النازحون إليها، وتوفير فرص العمل لليد العاملة اليمنية، وهو الذي سيسهم إسهامًا إيجابيًّا ومباشرًا في الاقتصاد اليمني.
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