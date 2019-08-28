«التعليم» تلزم سائقي النقل المدرسي بـ 9 إجراءات لضمان سلامة الطلاب

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم «مهم وعاجل»، بشأن التقيد بوسائل الأمن والسلامة في مركبات النقل المدرسي.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن التعميم شدد على سائقي المركبات بعدم التوقف أثناء سير الرحلة لأي سبب كان وتحت أي ظرف؛ لما في ذلك من تعريض الطلاب والطالبات للخطر.

كما شدد التعميم الذي على ضرورة الالتزام بتوصيل الطلاب والطالبات صباحًا وظهرًا حسب نص العقد، والتنبيه على قائد المركبة أن يقوم بعد نهاية كل رحلة بتفقد الحافلة من الداخل وجميع المقاعد؛ لضمان عدم بقاء أي طالب أو طالبة أو ممتلكات بالحافلة.

وبحسب المصادر؛ فإن التعميم طالب قائدي المركبات بتسليم أي متعلقات أو أغراض خاصة يجدونها في الحافلة بعد مغادرة الطلاب، إلى قائد المدرسة، كما طالبهم بضرورة التقيد بقواعد الأمن والسلامة وأنظمة المرور وعدم اجتياز السرعة المقررة في القيادة.

وأكد التعميم أهمية متابعة إجراء الصيانة الدورية للحافلة، والاهتمام بنظافتها والحرص على توفير أدوات السلامة فيها، والتأكيد على توعية الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة، أثناء رحلة مركبة النقل المدرسي.