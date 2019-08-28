«الهلال الأحمر» يدشن أسطول سيارات الإسعاف الجديد

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اليوم الأربعاء، أسطول سيارات الإسعاف الجديد، بعدد 27 سيارة دفع رباعي مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات المعتمدة في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيزها بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر، بحيث ترتبط تلك المركبات بأنظمة غرف العلميات؛ ما يُسهم في عملية تقديم خدمة الإسعاف بسرعة أكبر.

وأكد القاسم -في تصريحات على هامش تدشين الأسطول الجديد- أنه سيتم الاستفادة منه في تعزيز خدمة الإسعاف في المناطق ذات التضاريس الوعرة، وفي الأجواء المناخية الصعبة، موضحًا أن تأمين مثل هذه السيارات التي تتميز بالقوة والسرعة، سيسهم في سرعة تقديم خدمات الإسعاف، ووصولها إلى جميع المواقع، خصوصًا الطرق غير المعبدة.

ولفت القاسم إلى أن الهيئة تسعى دوريًّا إلى تقييم خدماتها الإسعافية ومعالجة أوجه القصور إذا وُجدت، كما تسعى الهيئة باستمرار نحو تحسين جودة خدماتها الإسعافية، سواء بتحديث أسطول سيارات إسعافها أو إنشاء مراكز الإسعاف وفق المعايير والدراسات التي تعدها الهيئة دوريًّا.

وأكد القاسم حرص الهيئة على نشر خدمة الإسعاف، وتعزيز جودتها بحيث يكون انتشار الخدمة أكبر وأكثر احترافيةً.